Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "A differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, vorrei chiarire che l'ambasciata è dotata di due vetture blindate, con le quali appunto l'ambasciatore si spostava in città e per missioni nel Paese, sempre accompagnato da almeno un carabiniere a tutela". Lo ha precisato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell'informativa alla Camera sull'agguato di lunedì costato la vita all'ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo.

Ultime Notizie dalla rete : Rep Congo Rep. Congo: Renzi, 'Italia piange servitori dello Stato' 'L'Italia intera piange Luca e Vittorio, due servitori dello Stato. Il primo pensiero commosso va alle famiglie e alle bambine. Un abbraccio ai colleghi della Farnesina e dell'Arma dei Carabinieri'. ...

**Rep. Congo: Draghi questa sera a Ciampino per rientro salme** Ci sarà anche il premier Mario Draghi questa sera all'aeroporto di Ciampino, per accogliere le salme dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo. Saranno presenti il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e il responsabile della Difesa Lorenzo Guerini.

Rep. Congo: Di Stasio (M5S), 'tragedia non fermerà impegna Italia per pace' - Sardiniapost.it SardiniaPost Rep. Congo: Di Maio, 'ambasciata dotata di due vetture blindate' Lo ha precisato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell'informativa alla Camera sull'agguato di lunedì costato la vita all'ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, al ...

Congo, l'arrivo delle salme di Attanasio e Iacovacci Onore all'ambasciatore Luca Attanasio e a Vittorio Iacovacci, militare dell'Arma dei Carabinieri. I feretri dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci arri ...

