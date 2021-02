Pd: Cacciari, ‘cosa mi aspetto da congresso? Che emerga il Pd, che non è mai esistito’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Nicola Zingaretti apre al congresso nazionale del Partito Democratico? “Finalmente. Era ora, meglio tardi che mai, giusto e inevitabile. Cosa mi aspetto che emerga? Il Pd, che non è mai esistito”. A dirlo all’Adnkronos è il filosofo ed ex politico Massimo Cacciari, commentando l’apertura ad un congresso nazionale del partito da parte del segretario dem Zingaretti. “Sull’opportunità di farlo non vi è dubbio, adesso bisogna vedere come -sottolinea Cacciari- Ci possono essere congressi tutti impastrocchiati a priori, in cui certi dirigenti si presentano falsamente uniti per spartirsi le posizioni, quindi qui vedremo come, che tipo di congresso è”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Nicola Zingaretti apre alnazionale del Partito Democratico? “Finalmente. Era ora, meglio tardi che mai, giusto e inevitabile. Cosa miche? Il Pd, che non è mai esistito”. A dirlo all’Adnkronos è il filosofo ed ex politico Massimo, commentando l’apertura ad unnazionale del partito da parte del segretario dem Zingaretti. “Sull’opportunità di farlo non vi è dubbio, adesso bisogna vedere come -sottolinea- Ci possono essere congressi tutti impastrocchiati a priori, in cui certi dirigenti si presentano falsamente uniti per spartirsi le posizioni, quindi qui vedremo come, che tipo diè”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

