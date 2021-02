Morto suicida Antonio Catricalà (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gabriele Laganà L'ex garante dell'Antitrust aveva 69 anni. Fonti investigative: "Si è sparato". Il cadavere trovato sul balcone di casa L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato Morto nella sua abitazione a Roma situata in via Antonio Bertoloni, nel quartiere Parioli. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, Catricalà si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. Il corpo senza vita del 69enne è stato trovato sul balcone del suo appartamento. Sul posto sono presenti la polizia e gli agenti della scientifica impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Catricalà aveva ricoperto l’incarico di sottosegretario a Palazzo Chigi durante il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gabriele Laganà L'ex garante dell'Antitrust aveva 69 anni. Fonti investigative: "Si è sparato". Il cadavere trovato sul balcone di casa L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust,, è stato trovatonella sua abitazione a Roma situata in viaBertoloni, nel quartiere Parioli. Secondo quanto si apprende da fonti investigative,si sarebbeto sparandosi un colpo di pistola. Il corpo senza vita del 69enne è stato trovato sul balcone del suo appartamento. Sul posto sono presenti la polizia e gli agenti della scientifica impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.aveva ricoperto l’incarico di sottosegretario a Palazzo Chigi durante il ...

