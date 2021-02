Inchiesta sulle mascherine cinesi, scattano un arresto e 4 misure interdittive (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luca Sablone La Procura di Roma ha deciso 5 misure cautelari: Jorge Solis ai domiciliari; una interdittiva per Mario Benotti. Sotto la lente finiscono gli affidamenti da 1,25 miliardi di euro a 3 consorzi cinesi C'è la svolta nell'ambito dell'Inchiesta sulle maxicommesse da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina nella prima ondata del Coronavirus in Italia: a una settimana dal sequestro preventivo sono arrivate delle misure cautelari a carico di persone che in concorso tra loro si sarebbero resi responsabili - a vario titolo - dei reati di traffico di influenze illecite (aggravato dal reato transnazionale), di ricettazione, di riciclaggio e di auto-riciclaggio. I militari del Nucleo Valutario della guardia di finanza, su ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luca Sablone La Procura di Roma ha deciso 5cautelari: Jorge Solis ai domiciliari; una interdittiva per Mario Benotti. Sotto la lente finiscono gli affidamenti da 1,25 miliardi di euro a 3 consorziC'è la svolta nell'ambito dell'maxicommesse da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni diprovenienti dalla Cina nella prima ondata del Coronavirus in Italia: a una settimana dal sequestro preventivo sono arrivate dellecautelari a carico di persone che in concorso tra loro si sarebbero resi responsabili - a vario titolo - dei reati di traffico di influenze illecite (aggravato dal reato transnazionale), di ricettazione, di riciclaggio e di auto-riciclaggio. I militari del Nucleo Valutario della guardia di finanza, su ...

caritas_milano : Al campo profughi di #Lipa apre il Refettorio #Caritas Resteremo accanto a loro per tutto il tempo che sarà necess… - ItaliaViva : Italia Shock: inchiesta sulle 58 opere bloccate dalla burocrazia - repubblica : Yemen, tribunale di Roma: 'L'inchiesta sulle bombe italiane deve continuare': Accolto il ricorso delle organizzazio… - Paroledipaola : RT @caritas_milano: Al campo profughi di #Lipa apre il Refettorio #Caritas Resteremo accanto a loro per tutto il tempo che sarà necessario… - arual812 : RT @caritas_milano: Al campo profughi di #Lipa apre il Refettorio #Caritas Resteremo accanto a loro per tutto il tempo che sarà necessario… -