In lucchesia sei casi positivi dopo i test sugli studenti

Ultime Notizie dalla rete : lucchesia sei

Il Tirreno

Quasi 5mila test antigenici rapidi effettuati a studenti degli istituti scolastici secondari superiori del territorio dell'Asl Toscana nord ovest, con 15 casi positivi confermati con il tampone ...Operazione Gasoline 2 , le fiamme gialle pistoiesi hanno eseguito questa mattina (10 febbraio) le misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti diimprenditori residenti in Toscana e in Piemonte. Sequestri sono stati effettuati anche in provincia di Lucca. Sono stati sequestrati beni immobili, mobili, quote societari e complessi aziendali in ...Intrecci psicologici. Intrighi finanziari. Storie che scavallano secoli e generazioni. Nel tempo della pandemia sempre più scrittori raccontano le radici, le ...E infatti è il rame che si lavora nello stabilimento ultracentenario di Kme a Fornaci di Barga, in quella zona della Lucchesia chiamata ... Proprietà che sono state certificate dalla ricerca ...