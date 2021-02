Giro d’Italia 2021, Ganna: “Felice della partenza da Torino, obiettivo difendere la maglia” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Sono veramente Felice che la partenza sia da Torino e dal Piemonte, la mia regione. Una grande partenza dove cercheremo di difendere la maglia conquistata l’anno scorso e di partire con il piede giusto per ottenere la prima maglia rosa. Il percorso è molto veloce, siamo pronti a far bene. Speriamo ci sia tanta gente a vederci ma mi raccomando con il covid a tenere le distanze di sicurezza“. Questo il messaggio di Filippo Ganna, corridore del team Ineos Grenadiers, durante la presentazione del Giro d’Italia 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Sono veramenteche lasia dae dal Piemonte, la mia regione. Una grandedove cercheremo dilaconquistata l’anno scorso e di partire con il piede giusto per ottenere la primarosa. Il percorso è molto veloce, siamo pronti a far bene. Speriamo ci sia tanta gente a vederci ma mi raccomando con il covid a tenere le distanze di sicurezza“. Questo il messaggio di Filippo, corridore del team Ineos Grenadiers, durante la presentazione del. SportFace.

