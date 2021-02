Giampiero Riccioli: chi è l’arrestato per l’omicidio di Luigi e Alessandro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cosa sappiamo su Giampiero Riccioli: chi è l’uomo accusato dell’omicidio di Luigi e Alessandro, i due badanti di Siracusa. (Facebook)Nei giorni scorsi, la svolta sul caso dei due giovani originari della provincia di Caserta, Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, che sono spariti nel nulla e si sono perse le tracce il 12 maggio 2014. Durante gli scavi presso la villa dove i due lavoravano son stati rivenuti dei resti compatibili con i loro corpi. Leggi anche –> Alessandro e Luigi: che fine hanno fatto i due badanti Già prima del ritrovamento dei resti, per la loro sparizione era finito sotto accusa il figlio dell’anziano che accudivano: questi era solito maltrattare il padre, dicono le accuse nei suoi confronti. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cosa sappiamo su: chi è l’uomo accusato deldi, i due badanti di Siracusa. (Facebook)Nei giorni scorsi, la svolta sul caso dei due giovani originari della provincia di Caserta,Sabatino eCerreto, che sono spariti nel nulla e si sono perse le tracce il 12 maggio 2014. Durante gli scavi presso la villa dove i due lavoravano son stati rivenuti dei resti compatibili con i loro corpi. Leggi anche –>: che fine hanno fatto i due badanti Già prima del ritrovamento dei resti, per la loro sparizione era finito sotto accusa il figlio dell’anziano che accudivano: questi era solito maltrattare il padre, dicono le accuse nei suoi confronti. ...

