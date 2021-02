GF Vip | colpo di scena | Rosalinda prende una decisione che sconvolge tutti

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, la concorrenteCannavò oltre a rimanere ancora una volta delusa dall’amica Dayane Mello ha subito un duro, l’eliminazione dell’amato Andrea Zenga. La relazione tra i due è iniziata grazie ad un biglietto scritto dall’attrice siciliana per manifestare la propria stima al compagno di gioco.senza ombra di dubbio non sta vivendo bene gli ultimi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, soprattutto per il fatto che la brasiliana dopo averle dichiarato di averla amata ha decìso di mandarla al televoto andando incontro a numerose critiche. Nonostante siano passate pochissime ore dall’uscita di Andrea Zenga, la 28enne sta già sentendo la mancanza del personal trainer. La chiacchierata gieffina si è in un certo senso sfogata con l’ex ...