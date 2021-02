Final Fantasy VII Remake tra i giochi PS Plus a marzo?

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Se fosse vero sarebbe un gran bel colpo per Sony, ma per adesso dobbiamo etichettarlo ancora come rumor. Attualmente non sappiamo ancora quali saranno iin arrivo aper gli abbonati a PlayStation, ma stando ad un insider, sembra che il prossimo mesesarà tra questi. Tradizionalmente, gli abbonati a PlayStationricevono alcuni fantasticigratuitamente ogni mese. Questi omaggi fanno parte dell'abbonamento richiesto per il multiplayer online e spesso Sony ha alcuni titoli AAA per gli abbonati. Le informazioni provengono da un insider e co-conduttore del podcast XboxEra Shpeshal Ed che ha twittato quanto segue: "Se non avete ancora acquistato7 ...

Lunedì sera c'è stata la diretta stream relativa ai nuovi aggiornamenti del mobile game di Square Enix , DissidiaOpera Omnia . Come sempre durante la diretta si sono susseguite rivelazioni delle novità e combattimenti in Co - op tra i presentatori e i giocatori a casa. Questo mese sono stati ...I primi due giochi sviluppati con questa tecnologia furono Alone in the Dark e Star Fox, ma i titoli 3D che grazie a questa tecnologia conquistarono il pubblico furono Tomb Rider,ed ...Se fosse vero sarebbe un gran bel colpo per Sony, ma per adesso dobbiamo etichettarlo ancora come rumor. Attualmente non sappiamo ancora quali saranno i giochi in arrivo a marzo per gli abbonati a Pla ...Secondo un rumor, durante lo State of Play di domani sarà annunciato che Final Fantasy 7 Remake sarà uno dei giochi gratis del PS Plus. Ci crediamo?. Fra meno di una settimana saranno disponibili i ...