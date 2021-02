Elisabetta Gregoraci paparazzata con Benetton

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Che cosa c’è trae Alessandro? I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi a Cortina insieme. L’ex vippona e l’imprenditore sono amici da tanto tempo, ma i bene informati sostengono che lui sia in crisi con la moglie. E il gossip vola Guarda un po’ con chi sta in montagna! La ex concorrente del Grande Fratello Vip era ospite di un’amica a Articolo completo: dal blog SoloDonna

redazioneiene : In che incubo abbiamo catapultato #Eligreg dopo il #GFvip! Tutta colpa di @nicdedevitiis ?? Per farci perdonare sarà… - trash_italiano : ELISABETTA GREGORACI NERISSIMA IL PRIMO MARZO APRIRÀ LO CHAMPAGNE PIÙ COSTOSO DI MONTE CARLO. #GFVIP - nastybhvr : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - ruesfllm : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - finewillows : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Una breve trasferta professionale, la sua, che lo ha visto protagonista in solitaria senza suo figlio Nathan Falco e la sua ex moglie. Proprio mentre l'ex manager di Formula Uno ...Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà ha stretto un legame importante cone ha avuto qualche frizione con Maria Teresa Ruta. Matilde Brandi ha rivelato di aver ...Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in ottimi rapporti nonostante la separazione. Stando a delle indiscrezioni, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati avvistati a Roma solo alcune settim ...La conduttrice, ancora una volta durante il corso di quest’esperienza, è arrivata dritta al cuore dei telespettatori di canale 5 Elisabetta Gregoraci ha pianto in diretta al Grande Fratello Vip, ricor ...