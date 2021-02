Draghi delega nuova squadra dei sottosegretari (Di giovedì 25 febbraio 2021) Varata la nuova squadra dei sottosegretari del governo Draghi. Sono 39: 19 donne e 20 uomini, i nomi usciti al termine della seduta di Consiglio dei ministri. Lo sport resta un nodo da sciogliere: la delega, è stato spiegato, verrà assegnata successivamente. Nel precedente governo la carica di Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport era stata ricoperta da Vincendo Spadafora. Le designazioni sono così finite nell’ordine del giorno del consiglio dei ministri, il quale era stato convocato per deliberare sui funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi questa settimana in Congo. Le distribuzioni dei sottosegretari Il M5S è il partito con più caselle, ovvero 11, ma se ne aspettava 12. Alla Lega ne sono andante 9, lo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Varata ladeidel governo. Sono 39: 19 donne e 20 uomini, i nomi usciti al termine della seduta di Consiglio dei ministri. Lo sport resta un nodo da sciogliere: la, è stato spiegato, verrà assegnata successivamente. Nel precedente governo la carica di Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport era stata ricoperta da Vincendo Spadafora. Le designazioni sono così finite nell’ordine del giorno del consiglio dei ministri, il quale era stato convocato per deliberare sui funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi questa settimana in Congo. Le distribuzioni deiIl M5S è il partito con più caselle, ovvero 11, ma se ne aspettava 12. Alla Lega ne sono andante 9, lo ...

matteorenzi : Buon lavoro ai nuovi sottosegretari. Un abbraccio a Teresa e Ivan. E un grazie al Presidente Draghi per aver attrib… - amendolaenzo : Sono davvero onorato per la delega agli Affari Europei che il Presidente Draghi e il CdM mi hanno affidato. Riparti… - DantiNicola : Completata la squadra di governo. Buon lavoro a @TeresaBellanova e ad @ivanscalfarotto che sono certo faranno un gr… - feralbasola : RT @GoffredoB: delega per i #servizisegreti a un grande professionista e galantuomo come #Gabrielli, una grande scelta di #Draghi - PaoloBartolomm1 : RT @matteorenzi: Buon lavoro ai nuovi sottosegretari. Un abbraccio a Teresa e Ivan. E un grazie al Presidente Draghi per aver attribuito la… -