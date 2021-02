Diego Marengo, ecco chi era il produttore di vino travolto dal suo trattore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Diego Marengo, ecco chi era il produttore di vino travolto da suo trattore mentre lavorava nella sua azienda agricola a Monforte d’Alba in provincia di Cuneo Facebook Ca’ BrusiàE’ morto travolto dal suo trattore mentre lavorava nella sua azienda agricola a Monforte d’Alba. Diego Marengo, 66 anni, era il proprietario di Ca’ Brusà, una azienda agricola molto rinomata nella provincia di Cuneo. L’incidente è successo ieri pomeriggio intorno alle 14 in località Manzoni. A nulla sono serviti gli sforzi del personale sanitario del 118. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, non si esclude un possibile malore per Marengo mentre stava lavorando con il trattore. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021)chi era ildida suomentre lavorava nella sua azienda agricola a Monforte d’Alba in provincia di Cuneo Facebook Ca’ BrusiàE’ mortodal suomentre lavorava nella sua azienda agricola a Monforte d’Alba., 66 anni, era il proprietario di Ca’ Brusà, una azienda agricola molto rinomata nella provincia di Cuneo. L’incidente è successo ieri pomeriggio intorno alle 14 in località Manzoni. A nulla sono serviti gli sforzi del personale sanitario del 118. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, non si esclude un possibile malore permentre stava lavorando con il. ...

