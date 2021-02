Covid: salgono i contagi e scattano le restrizioni a Scafati e a Cetara (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’aumento dei contagi da Covid nel Salernitano ha fatto scattare ordinanze restrittive in diversi comuni della provincia. A Scafati (Salerno) la percentuale dei positivi negli ultimi sette giorni si è rivelata quasi il doppio rispetto alla media regionale (16,20% contro 8,80%). Pertanto il sindaco Cristoforo Salvati ha disposto misure restrittive che entreranno in vigore domani (giovedì 25 febbraio) e saranno valide fino a lunedì 8 marzo. In particolare il primo cittadino ha disposto la chiusura al pubblico del centro comunale di raccolta dei rifiuti; la sospensione del mercato settimanale; la chiusura al pubblico del cimitero e degli uffici comunali (escluso il protocollo, l’ufficio stato civile, il comando di polizia locale e gli uffici presso il cimitero). Disposto, inoltre, il divieto di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’aumento deidanel Salernitano ha fatto scattare ordinanze restrittive in diversi comuni della provincia. A(Salerno) la percentuale dei positivi negli ultimi sette giorni si è rivelata quasi il doppio rispetto alla media regionale (16,20% contro 8,80%). Pertanto il sindaco Cristoforo Salvati ha disposto misure restrittive che entreranno in vigore domani (giovedì 25 febbraio) e saranno valide fino a lunedì 8 marzo. In particolare il primo cittadino ha disposto la chiusura al pubblico del centro comunale di raccolta dei rifiuti; la sospensione del mercato settimanale; la chiusura al pubblico del cimitero e degli uffici comunali (escluso il protocollo, l’ufficio stato civile, il comando di polizia locale e gli uffici presso il cimitero). Disposto, inoltre, il divieto di ...

SkyTG24 : Covid, i dati Gimbe: 'I contagi salgono in 17 province, serve un lockdown di 3 settimane' - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Covid Italia, #medici morti salgono a 331 - pianetagenoa : Covid: salgono a sette i positivi nel Torino - - AnsaValledAosta : Covid, contagio torna a crescere in Valle d'Aosta. Registrati 14 nuovi casi positivi, ricoverati salgono a nove… - AnsaValledAosta : Covid, contagio torna a crescere in Valle d'Aosta, 14 nuovi casi positivi e ricoverati salgono a 9 (uno in terapia… -