Covid: Marche, 10 decessi in 24ore, 6 in provincia di Ancona (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono dieci le persone decedute, di cui sei provenienti dalla provincia di Ancona, in correlazione alla pandemia Covid - 19 nelle Marche nelle ultime 24ore: si tratta di cinque donne e cinque uomini ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono dieci le persone decedute, di cui sei provenienti dalladi, in correlazione alla pandemia- 19 nellenelle ultime: si tratta di cinque donne e cinque uomini ...

Covid Italia, la saturazione delle terapie intensive: le Regioni sopra la soglia d'allerta Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva Umbria (56%), Abruzzo e Molise (38%), provincia autonoma di Trento (36%), Marche e Friuli Venezia Giulia (33%). Il bollettino del 24 febbraio del ministero della Salute segnala 16.424 nuovi casi di coronavirus su 340.247 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test ...

I dati del 24 febbraio: 16.424 contagi su oltre 340mila tamponi Aumentano i casi covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute: sono 16.424 i nuovi contagi, su 340.247 tamponi processati (tra antigenici e molecola ...

Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva Umbria (56%), Abruzzo e Molise (38%), provincia autonoma di Trento (36%),e Friuli Venezia Giulia (33%). Il bollettino del 24 febbraio del ministero della Salute segnala 16.424 nuovi casi di coronavirus su 340.247 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test ...Aumentano i casi covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute: sono 16.424 i nuovi contagi, su 340.247 tamponi processati (tra antigenici e molecola ...