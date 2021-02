Combinata nordica, Mondiali Oberstdorf 2021: risultati e classifiche di tutte le gare (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I risultati e le classifiche dei Mondiali 2021 di sci di fondo in programma a Oberstdorf, in Germania. La rassegna iridata prende il via venerdì 26 febbraio con la prima gara maschile sul Normal Hill, che verrà seguita il giorno successivo da quella femminile della stessa specialità. Si prosegue con la gara a squadre, la prova sul Large Hill e la team sprint che chiuderà la competizione. TUTTI I risultati Venerdì 26 febbraio Gundersen Normal Hill HS106/10 km maschile Sabato 27 febbraio Gundersen Normal Hill HS106/5 km femminile Domenica 28 febbraioGara a squadre maschile Giovedì 4 marzoGundersen Large Hill HS137/10 km maschile Sabato 6 marzo Team sprint maschile SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ie ledeidi sci di fondo in programma a, in Germania. La rassegna iridata prende il via venerdì 26 febbraio con la prima gara maschile sul Normal Hill, che verrà seguita il giorno successivo da quella femminile della stessa specialità. Si prosegue con la gara a squadre, la prova sul Large Hill e la team sprint che chiuderà la competizione. TUTTI IVenerdì 26 febbraio Gundersen Normal Hill HS106/10 km maschile Sabato 27 febbraio Gundersen Normal Hill HS106/5 km femminile Domenica 28 febbraioGara a squadre maschile Giovedì 4 marzoGundersen Large Hill HS137/10 km maschile Sabato 6 marzo Team sprint maschile SportFace.

