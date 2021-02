Chiara Ferragni e Fedez, il video della figlia nella pancia. La bimba fa un gesto incredibile. I fan: «Non è possibile…» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . Pochi minuti fa, il rapper milanese – che dalla prossima settimana sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin – ha appena condiviso su Instagram un filmato della figlia in arrivo che ha sciolto i cuori dei follower. Nelle tenere immagini, la bimba muove il visino, cambiano espressione. Fino ad arrivare a un tenero sorriso. Papà Fedez, commosso, commenta così: «Mi sciolgo ». Immediati i messaggi dei fan: «Come sorride, sembra già una bimba grande». E ancora: «Il sorriso finale mi ha ucciso». C’è anche chi sottolinea la somiglianza con papà Fedez: «Ha le stesse labbra». E ancora: «Tutta Fedez». Tra i commenti, anche la zia Valentina Ferragni che scrive: «Non vede l’ora di conoscere mamma e papà». Intanto, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . Pochi minuti fa, il rapper milanese – che dalla prossima settimana sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin – ha appena condiviso su Instagram un filmatoin arrivo che ha sciolto i cuori dei follower. Nelle tenere immagini, lamuove il visino, cambiano espressione. Fino ad arrivare a un tenero sorriso. Papà, commosso, commenta così: «Mi sciolgo ». Immediati i messaggi dei fan: «Come sorride, sembra già unagrande». E ancora: «Il sorriso finale mi ha ucciso». C’è anche chi sottolinea la somiglianza con papà: «Ha le stesse labbra». E ancora: «Tutta». Tra i commenti, anche la zia Valentinache scrive: «Non vede l’ora di conoscere mamma e papà». Intanto, ...

