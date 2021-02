Calciomercato Juventus, Pirlo pretende: 7 super alternative in bianconero (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ certamente una Juventus bipolare, quella vista in questa stagione. Le prestazioni vincenti e convincenti, anche nei big match, lasciano spazio a malumori e altre prestazioni sicuramente da rivedere. In discussione l’operato di Andrea Pirlo, almeno per una parte della tifoseria, mentre dalla società bianconera la fiducia resterebbe tanta e fortissima. Ecco perché si starebbe lavorando, piuttosto, sul mercato, ragionando per quei reparti che necessitano in tempi brevi di importanti rinforzi. Soprattutto a centrocampo sarebbero rivolti gli sguardi di Fabio Paratici e, come riferito da Juvenews.eu, sarebbero addirittura 7 i colpi che la Juventus potrebbe portare per la prossima finestra di Calciomercato estiva. Ecco dunque di chi stiamo parlando >>> L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ certamente unabipolare, quella vista in questa stagione. Le prestazioni vincenti e convincenti, anche nei big match, lasciano spazio a malumori e altre prestazioni sicuramente da rivedere. In discussione l’operato di Andrea, almeno per una parte della tifoseria, mentre dalla società bianconera la fiducia resterebbe tanta e fortissima. Ecco perché si starebbe lavorando, piuttosto, sul mercato, ragionando per quei reparti che necessitano in tempi brevi di importanti rinforzi. Soprattutto a centrocampo sarebbero rivolti gli sguardi di Fabio Paratici e, come riferito da Juvenews.eu, sarebbero addirittura 7 i colpi che lapotrebbe portare per la prossima finestra diestiva. Ecco dunque di chi stiamo parlando >>> L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

infoitsport : Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico | Ecco i motivi per l’addio - SerieBNewsCom : ????#Maribor, UFFICIALE l'esonero di #Camoranesi! Possibile futuro in #SerieB per l'ex #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Retroscena Haaland: a un passo dalla Juve nel 2017, dopo il blitz a Torino... Commenta per primo Erling Haaland e la Juventus si sono sfiorati per davvero in passato. Era la fine del 2017 quando l'attaccante che oggi incanta l'Europa è stato a Torino con i suoi agenti : incontro diretto con tutta la dirigenza della ...

Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero: arriva a fine stagione Calciomercato Juventus, bianconeri attenti ai possibili affari a parametro zero per fine stagione. Interessa Mata. Dirigenza della Juventus (Getty Images) Calciomercato Juventus, la pandemia da Covid -...

Calciomercato Juventus, tentativo per l’ex Inter | Richiesta a sorpresa Calcio mercato web Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico | Ecco i motivi per l’addio LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, Ronaldo dirà addio | Ritorno shock. Difficoltà per CR7, in aggiunta, con le punizioni: dopo vari tentativi falliti ha continuato ad essere il principale tiratore ...

Calciomercato Juventus, il rinnovo si allontana: scelto il sostituto Il suo futuro appare molto incerto, anzi, sembra più propenso l’addio. Qualora infatti dovesse verificarsi questa ipotesi i bianconeri interverrebbero sul mercato con altri profili, c’è il sogno Depay ...

Commenta per primo Erling Haaland e lasi sono sfiorati per davvero in passato. Era la fine del 2017 quando l'attaccante che oggi incanta l'Europa è stato a Torino con i suoi agenti : incontro diretto con tutta la dirigenza della ..., bianconeri attenti ai possibili affari a parametro zero per fine stagione. Interessa Mata. Dirigenza della(Getty Images), la pandemia da Covid -...LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, Ronaldo dirà addio | Ritorno shock. Difficoltà per CR7, in aggiunta, con le punizioni: dopo vari tentativi falliti ha continuato ad essere il principale tiratore ...Il suo futuro appare molto incerto, anzi, sembra più propenso l’addio. Qualora infatti dovesse verificarsi questa ipotesi i bianconeri interverrebbero sul mercato con altri profili, c’è il sogno Depay ...