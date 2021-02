America’s Cup, Luna Rossa vs New Zealand: confronto in allenamento, quali sono le differenze? – VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si stanno preparando per disputare il match race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. La contesa incomincerà sabato 6 marzo nella baia di Auckland, chi vincerà sette regate conquisterà la Vecchia Brocca. I padroni di casa partiranno favoriti nella baia di Auckland, ma l’equipaggio italiano ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio. Diamo uno sguardo a un confronto a distanza tra Luna Rossa e Team New Zealand, durante un allenamento nello stesso campo di regata nel Golfo di Hauraki. Possiamo vedere la diversa manovrabilità delle due barche e l’approccio opposto alla velocità, anche se ovviamente si tratta soltanto di qualche immagine. Si tratta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)e Team Newsi stanno preparando per disputare il match race che metterà in palio laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. La contesa incomincerà sabato 6 marzo nella baia di Auckland, chi vincerà sette regate conquisterà la Vecchia Brocca. I padroni di casa partiranno favoriti nella baia di Auckland, ma l’equipaggio italiano ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio. Diamo uno sguardo a una distanza trae Team New, durante unnello stesso campo di regata nel Golfo di Hauraki. Possiamo vedere la diversa manovrabilità delle due barche e l’approccio opposto alla velocità, anche se ovviamente si tratta soltanto di qualche immagine. Si tratta di ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - Gianni695 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - SabrinaSunny24 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -

