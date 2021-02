Alitalia, slittano gli stipendi di febbraio: la protesta dei sindacati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si aggrava la situazione di Alitalia, che conferma le gravi difficoltà dovute alla fine della liquidità. Il commissario straordinario della compagnia in amministrazione straordinaria, Giuseppe Leogrande, ha comunicato che gli stipendi di febbraio dei dipendenti di Alitalia saranno pagati in ritardo. Una situazione simile era successa a dicembre, quando le retribuzioni erano state pagate in ritardo, il 31 invece del 27, così come la tredicesima. Il pagamento puntuale delle spettanze lo scorso mese di gennaio aveva fatto supporre che fosse rientrato il campanello di allarme. Ma così non è e lo stallo rischia di lasciare senza reddito oltre undicimila dipendenti e le rispettive famiglie. I sindacati hanno riportato, dopo l’incontro con Leogrande, che l’Inps non ha dato corso alle erogazioni già deliberate ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si aggrava la situazione di, che conferma le gravi difficoltà dovute alla fine della liquidità. Il commissario straordinario della compagnia in amministrazione straordinaria, Giuseppe Leogrande, ha comunicato che glididei dipendenti disaranno pagati in ritardo. Una situazione simile era successa a dicembre, quando le retribuzioni erano state pagate in ritardo, il 31 invece del 27, così come la tredicesima. Il pagamento puntuale delle spettanze lo scorso mese di gennaio aveva fatto supporre che fosse rientrato il campanello di allarme. Ma così non è e lo stallo rischia di lasciare senza reddito oltre undicimila dipendenti e le rispettive famiglie. Ihanno riportato, dopo l’incontro con Leogrande, che l’Inps non ha dato corso alle erogazioni già deliberate ...

