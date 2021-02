Stella Rossa Milan, la UEFA apre un’indagine: i dettagli (Di martedì 23 febbraio 2021) L’UEFA ha aperto un’indagine sulla gara fra Stella Rossa e Milan dello scorso 18 febbraio: al centro della vicenda gli insulti a Ibra L’UEFA ha ufficializzato l’apertura di un’indagine su Stella Rossa-Milan, gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League andata in scena lo scorso 18 febbraio e terminata 2-2. Il tema dell’indagine, comunque non ancora confermato, dovrebbero essere gli insulti rivolti ad Ibrahimovic da parte dei tifosi serbi. IL COMUNICATO: «In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare sugli incidenti verificatisi durante la partita dei ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ha apertosulla gara fradello scorso 18 febbraio: al centro della vicenda gli insulti a Ibra L’ha ufficializzato l’apertura disu, gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League andata in scena lo scorso 18 febbraio e terminata 2-2. Il tema dell’indagine, comunque non ancora confermato, dovrebbero essere gli insulti rivolti ad Ibrahimovic da parte dei tifosi serbi. IL COMUNICATO: «In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurredisciplinare sugli incidenti verificatisi durante la partita dei ...

