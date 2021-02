Stasera a casa di Alice, Carlo Verdone e quei "tre colpi di pistola" sul set (Di martedì 23 febbraio 2021) Carlo Verdone, ospite su Rai1, ha raccontato un aneddoto molto particolare dal set di Stasera a casa di Alice, su tre colpi di pistola, una cattiva abitudine e una trovata geniale. L'aneddoto di Carlo Verdone dal set di Stasera a casa di Alice parte dal presupposto che non tutto è come sembra, e così i tre colpi di pistola che nel 1990 devono avere scosso parecchi a Piazza Navona, erano in realtà poco più di uno scherzo ma sicuramente una grande trovata. Il simpatico accaduto fa parte della sconfinata "raccolta di aneddoti" di Carlo Verdone, che il regista romano ha voluto condividere con il pubblico di Rai1 qualche ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021), ospite su Rai1, ha raccontato un aneddoto molto particolare dal set didi, su tredi, una cattiva abitudine e una trovata geniale. L'aneddoto didal set didiparte dal presupposto che non tutto è come sembra, e così i trediche nel 1990 devono avere scosso parecchi a Piazza Navona, erano in realtà poco più di uno scherzo ma sicuramente una grande trovata. Il simpatico accaduto fa parte della sconfinata "raccolta di aneddoti" di, che il regista romano ha voluto condividere con il pubblico di Rai1 qualche ...

Tayyaba_94 : RT @ninaoraloso: Stasera alle 21,30 sarò a casa del @ProfCampagna per parlare di: comunicazione,linguaggio televisivo e di @radioquarantena… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Stasera a casa di Alice, Carlo Verdone e quei 'tre colpi di pistola' sul set - bellalilli16 : RT @ninaoraloso: Stasera alle 21,30 sarò a casa del @ProfCampagna per parlare di: comunicazione,linguaggio televisivo e di @radioquarantena… - metticicuorecla : RT @blurrygomvez: penso che mi mancano tantissimo Giulia e Pierpaolo stasera, un po’ di amore e leggerezza in quella casa dell’orrore. ?? - blurrygomvez : penso che mi mancano tantissimo Giulia e Pierpaolo stasera, un po’ di amore e leggerezza in quella casa dell’orrore. ?? -