Ricorso a Medicina: dal Consiglio di Stato via libera a frequenza corsi (Di martedì 23 febbraio 2021) Ancora una volta il Consiglio di Stato interviene a favore degli studenti di Medicina che hanno presentato Ricorso contro il numero chiuso. Con l'ordinanza 590/2021 pubblicata nei giorni scorsi, ha infatti confermato che i ricorrenti dell'a.a. 2018/2019 possono continuare a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami previsti dal loro corso di studi. «Ancora una volta si è dovuti passare per i Tribunali per ottenere il diritto allo studio, – commenta Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi - nonostante la pandemia abbia messi in luce l'urgenza di riformare il sistema formativo dei camici bianchi a partire dall'ingresso in Facoltà. Anche il Consiglio di Stato ha sottolineato con questa ultima ordinanza l'“urgenza” di far proseguire gli studi agli aspiranti medici ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Ancora una volta ildiinterviene a favore degli studenti diche hanno presentatocontro il numero chiuso. Con l'ordinanza 590/2021 pubblicata nei giorni s, ha infatti confermato che i ricorrenti dell'a.a. 2018/2019 possono continuare a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami previsti dal loro corso di studi. «Ancora una volta si è dovuti passare per i Tribunali per ottenere il diritto allo studio, – commenta Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi - nonostante la pandemia abbia messi in luce l'urgenza di riformare il sistema formativo dei camici bianchi a partire dall'ingresso in Facoltà. Anche ildiha sottolineato con questa ultima ordinanza l'“urgenza” di far proseguire gli studi agli aspiranti medici ...

giornaleradiofm : Università: Consulcesi, ok Consiglio Stato a corsi per ricorrenti contro numero chiuso: Milano, 22 feb. (Adnkronos… - lifestyleblogit : Ricorso a Medicina, da Consiglio di Stato via libera a frequenza corsi - - giornaleradiofm : Ricorso a Medicina, da Consiglio di Stato via libera a frequenza corsi: Milano, 22 feb. (Adnkronos Salute) - 'Ancor… - Giornaleditalia : Ricorso a Medicina, da Consiglio di Stato via libera a frequenza corsi -

Ultime Notizie dalla rete : Ricorso Medicina 'Sistema Cosenza', interdizione dai pubblici uffici per Scura, Cotticelli e Belcastro ...nei confronti del responsabile Uos gestione giuridica del Personale e del Direttore Uosd Medicina ... I soggetti che sono stati interdetti presenteranno adesso ricorso, anche perchè (ne abbiamo parlato ...

Inchiesta Sistema Cosenza, interdizione ai pubblici uffici per ex commissari e dirigenti ...confronti di del Responsabile UOS Gestione Giuridica del Personale e del Direttore Uosd Medicina ...10.33) Le persone raggiunte dal provvedimento hanno annunciato di voler presentare ricorso, anche ...

Ricorso a Medicina, da Consiglio di Stato via libera a frequenza corsi Adnkronos Telemedicina e terapie digitali: il futuro è delle aziende a integrazione verticale La medicina a distanza è uno dei settori del futuro. Divenuta indispensabile per via della pandemia, in futuro lo rimarrà e le aziende che la propongono già pensano a quali servizi integrati offrire a ...

Consiglio di Stato boccia il numero chiuso all’università «Ancora una volta si è dovuti passare per i tribunali per ottenere il diritto allo studio, nonostante la pandemia abbia messo in luce l'urgenza di riformare il sistema formativo dei camici bianchi a p ...

...nei confronti del responsabile Uos gestione giuridica del Personale e del Direttore Uosd... I soggetti che sono stati interdetti presenteranno adesso, anche perchè (ne abbiamo parlato ......confronti di del Responsabile UOS Gestione Giuridica del Personale e del Direttore Uosd...10.33) Le persone raggiunte dal provvedimento hanno annunciato di voler presentare, anche ...La medicina a distanza è uno dei settori del futuro. Divenuta indispensabile per via della pandemia, in futuro lo rimarrà e le aziende che la propongono già pensano a quali servizi integrati offrire a ...«Ancora una volta si è dovuti passare per i tribunali per ottenere il diritto allo studio, nonostante la pandemia abbia messo in luce l'urgenza di riformare il sistema formativo dei camici bianchi a p ...