**Rep.Congo: presidente ha fatto visita a moglie Attanasio** (Di martedì 23 febbraio 2021) Kinshasa, 23 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Felix Tshisekedi, accompagnato dalla moglie, Denise Nyakeru, ha fatto visita a Zakia Seddiki, la moglie dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso ieri in un'imboscata nell'est del Paese. Lo hanno riferito i media locali, pubblicando alcune foto dell'incontro che si è tenuto presso la residenza dell'ambasciatore a Kinshasa. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Kinshasa, 23 feb. (Adnkronos) - Ildella Repubblica democratica del, Felix Tshisekedi, accompagnato dalla, Denise Nyakeru, haa Zakia Seddiki, ladell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso ieri in un'imboscata nell'est del Paese. Lo hanno riferito i media locali, pubblicando alcune foto dell'incontro che si è tenuto presso la residenza dell'ambasciatore a Kinshasa.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - TV7Benevento : **Rep.Congo: presidente ha fatto visita a moglie Attanasio**... - AcidamenteBea : RT @Wikileaks_Ita: .@YouTube ha censurato il video che vede implicati soldati dell'#ONU nella Rep #CentroAfrica in comportamenti poco conso… -