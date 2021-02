Recuperare i giorni scolastici ‘perduti’? No, grazie (Di martedì 23 febbraio 2021) di Gabriele Cela Da fanalino di coda a fulcro del dibattito politico italiano, mi fa piacere, da studente, che oggi si parli tanto di scuola. Però mi permetto di evidenziare che questa improvvisa attenzione, oserei dire ciclopica rispetto al passato, è anche un po’ orba. Chi vive la scuola e nella scuola non può non osservare quanto sia distorta la visione trasmessa all’opinione pubblica. Politici in cerca di facili consensi e una certa stampa disinformata hanno scaricato sulla scuola italiana ogni colpa, compresa la pandemia. Nulla di più normale, dunque, che colpire studenti e docenti, che in questi mesi hanno utilizzato la Didattica Digitale Integrata (una scelta non loro, ma imposta dal Ministero) con un presunto obbligo di recupero. Vorrei capire cosa c’è da Recuperare. Qualcuno, prima di lasciarsi andare a certe affermazioni, è entrato in una scuola, in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) di Gabriele Cela Da fanalino di coda a fulcro del dibattito politico italiano, mi fa piacere, da studente, che oggi si parli tanto di scuola. Però mi permetto di evidenziare che questa improvvisa attenzione, oserei dire ciclopica rispetto al passato, è anche un po’ orba. Chi vive la scuola e nella scuola non può non osservare quanto sia distorta la visione trasmessa all’opinione pubblica. Politici in cerca di facili consensi e una certa stampa disinformata hanno scaricato sulla scuola italiana ogni colpa, compresa la pandemia. Nulla di più normale, dunque, che colpire studenti e docenti, che in questi mesi hanno utilizzato la Didattica Digitale Integrata (una scelta non loro, ma imposta dal Ministero) con un presunto obbligo di recupero. Vorrei capire cosa c’è da. Qualcuno, prima di lasciarsi andare a certe affermazioni, è entrato in una scuola, in una ...

