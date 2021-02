Puntate spagnole Una Vita | Genoveva scopre la vera storia di David e Valeria

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nell’amata telenovela Unaentrerà una nuova coppia, formata da. Una coppia apparentemente normale che come vedrete dalle, attirerà subito l’attenzione della dark lady. La donna intuirà che nascondono qualcosa, non sono lì per puro caso e farà di tutto per scoprirlo, con le sue notorie doti di stratega e manipolatrice. Inoltre i due, con il loro savoir-faire , entreranno nelle grazie del vicinato ancora scosso psicologicamente dall’attentato. TrameUna, Ma nessun modo gentile può ingannare, che subito fiuta che la coppia nasconda dei segreti. I nuovi personaggi sembrano legarsi a doppio filo con il marito di Genoneva, Aurelio Quesada, il quale mostrerà interessa per ...