Pelé, il re del calcio fa gol anche su Netflix con un nuovo documentario (Di martedì 23 febbraio 2021) Pelé non è stato solo un idolo del calcio. È stato un "re" per il suo paese, un simbolo di emancipazione e un uomo semplice, che con le sue imprese non sapeva di fare al Brasile molto di più dei politici pagati. Il documentario Pelé: il re del calcio (disponibile su Netflix dal 23 febbraio), prodotto dal regista premio Oscar Kevin Macdonald (Emy), racconta l'ascesa e i momenti più complicati di un fuoriclasse, oltre al contesto in cui crebbe il bambino di colore che puliva le scarpe per racimolare qualche spicciolo e poi l'unico calciatore della storia ad aver vinto tre Coppe del Mondo. I registi David Tryhorn e Ben Nicholas si concentrano su dodici anni che hanno fatto la storia: dal 1958, anno della vittoria del Brasile ai mondiali in Svezia (Pelé aveva solo 17 ...

