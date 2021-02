Omicidio Caruana Galizia | un imputato si dichiara colpevole

(Di martedì 23 febbraio 2021) Svolta nel processo per l’della giornalista Daphne. Uno dei tre imputati, Vince Muscat, noto come ‘il-Ko??u’, si ètodell’, avvenuto nel 2017 con un’autobomba. L’avvocato di Muscat, riporta il Times of Malta, ha informato stamani il tribunale che il suo assistito intendeva ammettere tutte le responsabilità che gli venivano attribuite. Alfred e George Degiorgio, i due fratelli anch’essi accusato dell’, hanno assistito impassibili all’udienza nella quale Muscat ammetteva la propriazza. La svolta giunge dopo una settimana che Muscat aveva ritirato il ricorso presentato contro la procura, allontanandosi quindi dalla strategia processuale finora adottata insieme agli altri due imputati. ...

Siamo a un punto di svolta? Vincent Muscat, uno dei tre sospettati dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, si è dichiarato colpevole. Muscat, insieme a George Degiorgio e sua fratello Alfred, sono stati accusati di aver piazzato e fatto detonare la bomba ...