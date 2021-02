Morto Fausto Gresini dopo due mesi di lotta al Covid

SkySportMotoGP : La notizia della sua morte si era diffusa sui mezzi di informazione, noi compresi e ce ne scusiamo profondamente co… - fanpage : La famiglia #Gresini smentisce la notizia della morte di Fausto. - rtl1025 : ?? L'ex campione del mondo di motociclismo Fausto #Gresini è morto oggi a Bologna, a causa di complicazioni legate a… - Gianga87 : Morto Fausto Gresini, l'ex pilota aveva 60 anni - Due Ruote - - Agenzia_Ansa : Morto Fausto Gresini, l'ex pilota aveva 60 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Fausto

L'ex pilota aveva 60 anniGresini èper covid. L'ex pilota del motomondiale aveva 60 anni. "La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al ...'La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid,Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao'. Così il Team Gresini annuncia la morte dell'ex pilota e manager della scuderia che porta il suo nome. 'Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli ...Il team: "Ci lascia con 60 anni appena compiuti" BOLOGNA (ITALPRESS) - Fausto Gresini è morto per le conseguenze del Covid-19. Ad annunciarlo, questa mattina, la Gresini Racing. "La notizia che ...Fausto Gresini è morto per covid. L'ex pilota del motomondiale aveva 60 anni. "La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al ...