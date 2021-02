Mercato Juventus, assist dal Barcellona: l’attaccante può arrivare a zero (Di martedì 23 febbraio 2021) Mercato Juventus – Nuova svolta nella ricerca all’attaccante. L’assist arriva da Barcellona- i bianconeri da tempo seguono un lotto di nomi per l’attacco. Su tutti spunta Memphis Depay. l’attaccante del Lione piaceva molto ai bianconeri e allo stesso Pirlo. Ma su di lui c’era il forte pressing del Barcellona che già a gennaio è andato vicinissimo a chiudere la trattativa. Ora sembra, nuovamente, essersi verificato un altro scenario. Mercato Juventus, il Barça libera Depay Come riportato dal calcioMercatoweb.it, con l’ormai ovvia partenza di Messi a fine stagione, i blaugrana avanzerebbero per Aguero del Manchester City, liberando così Depay che potrebbe firmare con la Juventus. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 febbraio 2021)– Nuova svolta nella ricerca al. L’arriva da- i bianconeri da tempo seguono un lotto di nomi per l’attacco. Su tutti spunta Memphis Depay.del Lione piaceva molto ai bianconeri e allo stesso Pirlo. Ma su di lui c’era il forte pressing delche già a gennaio è andato vicinissimo a chiudere la trattativa. Ora sembra, nuovamente, essersi verificato un altro scenario., il Barça libera Depay Come riportato dal calcioweb.it, con l’ormai ovvia partenza di Messi a fine stagione, i blaugrana avanzerebbero per Aguero del Manchester City, liberando così Depay che potrebbe firmare con la. Leggi anche: ...

