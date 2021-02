Mattia | a Colleferro e Carpineto parte screening di massa

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 febbraio 2021)(Rm) – “Da domani sara’ avviata un’imponente campagna diper tutta la popolazione diRomano, i due comuni della provincia di Roma in zona rossa da domenica. Solo asi partira’ con mille tamponi di cui 500 a studenti per arrivare a tutta la popolazione. Cosi’ nel comune diRomano. Si tratta di un impegno massiccio e corale, con un impiego di forze straordinario della Asl Roma 5 e in particolare del direttore generale Giorgio Santonocito, che ringrazio, delle amministrazioni comunali e della Regione che consentira’ di monitorare la situazione e isolare velocemente il virus”. Cosi’ in una nota stampa Eleonora, presidente Commissione Lavoro, Pari opportunita’, Scuola della Regione Lazio. “Le ...