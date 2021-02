Lawrence Ferlinghetti è morto. Il poeta statunitense aveva 101 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021) Èall’età di 101il, vecchio proprietario dell’iconica libreria di San Francisco, tempio della generazione della Beat Generation. A dare la notizia il figlio Lorenzo, spiegando come il decesso è avvenuto ieri nell’abitazione dela San Francisco ed è stato causato da una malattia polmonare.

Morto per una malattia polmonare nella sua casa di San Francisco- Reuters Morto per una malattia polmonare nella sua casa di San Francisco, poeta e a lungo proprietario del City Lights, la libreria e casa editrice di San ...È morto all'età di 101 anni il poeta statunitense, vecchio proprietario dell'iconica libreria di San Francisco, tempio della generazione della Beat Generation. A dare la notizia il figlio Lorenzo, spiegando come il decesso è ...Il poeta icona della Beat generation aveva 101 anni. Editore, libraio, promotore di artisti, nei suoi versi echi di Walt Whitman, Ezra Pound, Dylan Thomas, Pablo Neruda ...Si è spento all'età di 101 anni il poeta statunitense Lawrence Ferlinghetti. Il creatore della libreria City Lights di San Francisco ...