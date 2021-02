GF Vip Adua e Dayane, perché entrambe stanno sbagliando (e non poco) (Di martedì 23 febbraio 2021) La modella brasiliana e l'attrice: la notte dei 'lunghi coltelli', i nodi sono venuti al pettine L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 febbraio 2021) La modella brasiliana e l'attrice: la notte dei 'lunghi coltelli', i nodi sono venuti al pettine L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Cecilia44856678 : Dayane non si è giocata la carta della “mezza lesbica” a una settimana dalla finale, caro Tommaso, perché questo è… - infoitcultura : “Adua? Non so chi sia, mi piaci tu” (GF Vip) - Vincenzoporcel8 : ??IL VIP MENO VOTATO SARÀ DEFINITIVAMENTE ELIMINATO?? #tzvip #sovip #gfvip #rosmello #prelemi #gregorelli #zorzelli… - lapartevera : @vip_erella Andiamo oltre le simpatie e antipatie. Ma tra Stefania e adua merita Stefania. Bisogna essere oggettivi - DilettaVerdi1 : @guenda_ggoria @MteresaRuta Gli autori volevano la storiella tra Zenga e Adua, Zorzando, Oppiners e Viperelle hann… -