Gaia, la vincitrice di «Amici» al debutto a Sanremo 2021 con «Cuore amaro» (Di martedì 23 febbraio 2021) Debuttante a Sanremo 2021, Gaia è in realtà già una stella. In gara tra i Campioni della 71°edizione del Festival con la canzone Cuore amaro, la giovane cantautrice è reduce da un anno denso di successo. Con i suoi ventiquattro anni ancora da compiere, la cantante, all’anagrafe Gaia Gozzi, è nella quota dei giovani artisti al debutto sul palco dell’Ariston. Nel frattempo, nel 2020 ha vinto la 19°edizione del talent Amici di Maria De Filippi, evento che l’ha resa molto popolare al pubblico televisivo. La sua carriera sembrava predestinata a passare dai talent, dal momento che nel 2016 si era classificata al secondo posto a X Factor – era nel team di Fedez, che ora ritrova in gara al Festival. Dopo la vittoria di Amici, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Debuttante aè in realtà già una stella. In gara tra i Campioni della 71°edizione del Festival con la canzone, la giovane cantautrice è reduce da un anno denso di successo. Con i suoi ventiquattro anni ancora da compiere, la cantante, all’anagrafeGozzi, è nella quota dei giovani artisti alsul palco dell’Ariston. Nel frattempo, nel 2020 ha vinto la 19°edizione del talentdi Maria De Filippi, evento che l’ha resa molto popolare al pubblico televisivo. La sua carriera sembrava predestinata a passare dai talent, dal momento che nel 2016 si era classificata al secondo posto a X Factor – era nel team di Fedez, che ora ritrova in gara al Festival. Dopo la vittoria di, ...

barcachevola : @giuliloveslokii Gaia è l'ultima vincitrice di amici, Pop, stile tutto suo con influenza del sound brasiliano, tale… - salemizzato : @salhofolinas io voto Gaia Gozzi unica vincitrice del festival per me - andromedua : Quest'anno tiferò solo Gaia mi dispiace per tutti gli altri ma ho già deciso che deve essere la vincitrice - AliceVi___ : @allebrande Boh si ok, ma stavano parlando di Gaia come possibile vincitrice di Sanremo e lei ha detto sta cosa non… - daymellofpita : @zorzi_gaia @Soleil_stasi er la sua amica Dayane venedo apprezzata per questo...perché cercare un twit di Soleil e… -