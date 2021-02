Benevento 5 | oggi il big match a Sala Consilina | in palio anche un pass per la coppa

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Vincere per regalarsi un doppio sogno. È questo quello che proverà a fareil5, impegnato in trasferta contro la capolistaneldi recupero del nono turno di campionato (inizio ore 19). In caso di successo, i giallorossi staccherebbero ilper la Final Eight diItalia chiudendo il girone di andata (manca solo il nono turno, ndr) in vetta con le due squadre al momento separate da un solo punto in favore dei salernitani. Ma in ballo c’èil continuare a tenere aperto il discorso legato al primo posto con la classifica che attualmente vede ilin testa a 45 punti e il5 secondo ...

Group8g : Se penso ai punti buttati nel cesso con Benevento Crotone Verona Lazio il furto con la Fiorentina il 3-0 tolto ingi… - NaiveLeftist : RT @ntocndy: Prima di andarmene vorrei dire una cosa: ieri il Benevento con noi con pure gesù cristo in difesa, oggi il Crotone che ha pres… - ntocndy : Prima di andarmene vorrei dire una cosa: ieri il Benevento con noi con pure gesù cristo in difesa, oggi il Crotone… - occhio_notizie : Sono 27 i nuovi casi positivi al #Covid 19 nel #Sannio, su 374 tamponi esaminati dall'Asl di #Benevento. Il… - cristiansabau1 : RT @occhio_notizie: Sono a 40 i positivi ricoverati nei reparti #Covid 19 al #SanPio di #Benevento. A riportarlo è il #bollettino di oggi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento oggi

iL Meteo

il nigeriano sarà sottoposto ad una visita specialistica nella clinica Pineta Grande. " ... L'intento è quello di recuperarlo per il derby con ldi domenica. Ipotesi, ovviamente, perché ...Inoltre le linee suburbane pere Piedimonte e la linea Piscinola - Aversa. Sciopero 1° marzo Busitalia e Svt Vicenza Sul sito ufficiale del Mit viene poi comunicato sempre per il 1° marzo ...Benevento – Vincere per regalarsi un doppio sogno. È questo quello che proverà a fare oggi il Benevento 5, impegnato in trasferta contro la capolista Sala Consilina nel match di recupero del nono turn ...impegnato in trasferta contro la capolista Sala Consilina nel match di recupero del nono turno di campionato. In caso di successo, i giallorossi staccherebbero il pass per la Final Eight di Coppa Ital ...