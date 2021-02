The Mandalorian, Gina Carano: “Non me andrò senza combattere” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gina Carano non si dà pace e promette battaglia a Disney dopo il licenziamento da The Mandalorian raccontando la sua versione dei fatti. Dopo il licenziamento dalla serie The Mandalorian da parte di Disney e Lucasfilm, Gina Carano è un fiume in piena. L'attrice torna a parlare dei suoi controversi tweet che hanno causato l'interruzione del rapporto lavorativo nel corso di un'ospitata al Ben Shapiro Show, condotto dal giornalista e opinionista conservatore Ben Shapiro, promettendo battaglia. Dopo aver paragonato l'atmosfera critica nei confronti dei conservatori americani alle persecuzioni contro gli ebrei nella Germania nazista in un tweet, Lucasfilm ha condannato le parole di Gina Carano licenziandola da The Mandalorian, dove ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021)non si dà pace e promette battaglia a Disney dopo il licenziamento da Theraccontando la sua versione dei fatti. Dopo il licenziamento dalla serie Theda parte di Disney e Lucasfilm,è un fiume in piena. L'attrice torna a parlare dei suoi controversi tweet che hanno causato l'interruzione del rapporto lavorativo nel corso di un'ospitata al Ben Shapiro Show, condotto dal giornalista e opinionista conservatore Ben Shapiro, promettendo battaglia. Dopo aver paragonato l'atmosfera critica nei confronti dei conservatori americani alle persecuzioni contro gli ebrei nella Germania nazista in un tweet, Lucasfilm ha condannato le parole dilicenziandola da The, dove ...

