Semplici è a Cagliari: in giornata la presentazione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Leonardo Semplici è arrivato poco fa a Cagliari, pronto per la sua nuova avventura in Serie A. Era lui, soltanto lui, in cima alla lista di Giulini, firmerà un contratto fino al 2022 dopo essersi liberato ieri dalla Spal. Semplici avrà subito un impegno molto delicato, la trasferta di domenica prossima a Crotone. Nel pomeriggio è prevista la presentazione. Foto: Twitter Spal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Leonardoè arrivato poco fa a, pronto per la sua nuova avventura in Serie A. Era lui, soltanto lui, in cima alla lista di Giulini, firmerà un contratto fino al 2022 dopo essersi liberato ieri dalla Spal.avrà subito un impegno molto delicato, la trasferta di domenica prossima a Crotone. Nel pomeriggio è prevista la. Foto: Twitter Spal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : ULTM'ORA SERIE A ? Accordo raggiunto con Semplici Sarà il nuovo allenatore del Cagliari ? #SkySport #SkySerieA… - DiMarzio : #Cagliari, trovata l'intesa con #Semplici - Agenzia_Ansa : Cagliari: addio Di Francesco, è fatta per Semplici. Domani l'ufficialitá. In arrivo anche il diesse Capozucca… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: ??#Cagliari, il nuovo tecnico #Semplici è arrivato in città ?? 'Stasera la conferenza stampa di presentazione' https://t… - sardegna_blu : TG Rossoblù-Cagliari, Di Francesco says goodbye, Semplici arrives -