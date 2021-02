Rep. Congo: Limbiate in lutto per Attanasio, bandiere a mezz'asta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Limbiate piange l'ambasciatore Luca Attanasio, 43 anni, ucciso durante un attacco terroristico nella Repubblica Democratica del Congo. Il sindaco della cittadina in provincia di Monza e Brianza, dove Attanasio risiedeva, ha disposto le bandiere a mezz'asta in segno di lutto. Attanasio "stava portando avanti diverse missioni umanitarie per la stabilizzazione del Paese africano. Soltanto pochi mesi fa, a novembre, aveva ricevuto il Premio Nassirya per la Pace 2020. Il sindaco, l'amministrazione comunale e tutta la città di Limbiate esprimono alla famiglia e ai cari di Luca il proprio profondo e sincero cordoglio. Un concittadino esempio per molti e soprattutto un giovane ragazzo che amava ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb. (Adnkronos) -piange l'ambasciatore Luca, 43 anni, ucciso durante un attacco terroristico nella Repubblica Democratica del. Il sindaco della cittadina in provincia di Monza e Brianza, doverisiedeva, ha disposto lein segno di"stava portando avanti diverse missioni umanitarie per la stabilizzazione del Paese africano. Soltanto pochi mesi fa, a novembre, aveva ricevuto il Premio Nassirya per la Pace 2020. Il sindaco, l'amministrazione comunale e tutta la città diesprimono alla famiglia e ai cari di Luca il proprio profondo e sincero cordoglio. Un concittadino esempio per molti e soprattutto un giovane ragazzo che amava ...

