Raffaella Mennoia | il braccio destro di Maria De Filippi in ospedale

Leggi su chenews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è finita in, il post su Instagram deldiDemette in allarme fan: ecco cosa è successo.(fonte Instagram @)(1)Uomini e Donne, Temptation Island, Amici e C’è Posta Per Te, se vi siete chiesti come facciaDea fare tutto beh, eccovi il nome del suo. La quarantaseienne originaria di Roma si è fatta notare in una delle primissime puntate di Uomini e Donne, è bastato un suo intervento per far capire alla Dedi avere davanti a sé ...