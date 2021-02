Procacciatore d’affari attiva utenze telefoniche a nome di un imprenditore | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso feno delle truffe, continua in maniera incessante. I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hannoun 25enne di Roma, ritenuto responsabile dei reati di “Truffa” e “Sostituzione di persona”, per aver stipulato falsi contratti per l’zione di, al fine di ricevere il relativo compenso dalla società per cui lavorava. L’indagine ha avuto spunto dalla denuncia presentata da undel luogo. Le immediate verifiche effettuate dai militari hanno permesso di risalire all’identità del presunto malfattore: lo stesso, avendo la materiale disponibilità sia di documenti d’identità e fiscali sia di moduli per ...