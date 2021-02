Marte | ma quale atterraggio…

Leggi su butac

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Qui su BUTAC amiamo l’esplorazione spaziale, l’amiamo molto, e quando possibile cerchiamo di fare chiarezza sulle bufale che circolano in merito. Ci sono luoghi dove quella chiarezza è fatta in maniera molto più seria, come ad esempio da parte dei ragazzi che gestiscono la pagina Facebook Chi ha paura del buio?. Poi ci sono i luoghi dove invece si ribalta sempre tutto e si racconta e diffonde tanta disinformazione. Come succede su CieliParalleli, blog complottista che diffonde disinformazione sull’esplorazione spaziale. Ci avete segnalato un’immagine, sfruttata proprio da CieliParalleli nel 2012, che sta venendo riutilizzata in queste ore per negare che siamo arrivati sucon Perseverance. L’immagine è questa: Due scatti, praticamente identici: quello superiore viene da un sito francese dedicato alla montagna e allo sci, e mostra un paesaggio sulle montagne di ...