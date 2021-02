Luca Attanasio, papà (benefattore) è distrutto. Attoniti Università Isfoa e Onlus ‘E ti porto in Africa’ (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 25 settembre 2020 papà Salvatore Attanasio aveva elargito una donazione per l’Africa alla cena di beneficenza Isfoa. L’ingegnere era orgoglioso di suo figlio Luca, il più giovane ambasciatore italiano nel mondo, rappresentante della Repubblica in RdC. Ucciso, il 22 febbraio, in Congo insieme con il Carabiniere Vittorio Iacovacci. Faccia pulita, quella del 44enne Luca Attanasio. Il diplomatico lascia moglie e tre splendide bambine. Notizia terribile che ha scosso il medico cardiologo Vincenzo Mallamaci, pro rettore vicario Isfoa e Presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’. “Con i soci tutti esprimiamo il dolore per la tragedia che ha colpito l’Ambasciatore Luca ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 25 settembre 2020Salvatoreaveva elargito una donazione per l’Africa alla cena di beneficenza. L’ingegnere era orgoglioso di suo figlio, il più giovane ambasciatore italiano nel mondo, rappresentante della Repubblica in RdC. Ucciso, il 22 febbraio, in Congo insieme con il Carabiniere Vittorio Iacovacci. Faccia pulita, quella del 44enne. Il diplomatico lascia moglie e tre splendide bambine. Notizia terribile che ha scosso il medico cardiologo Vincenzo Mallamaci, pro rettore vicarioe Presidente dell’Associazione Internazionale‘E tiin. “Con i soci tutti esprimiamo il dolore per la tragedia che ha colpito l’Ambasciatore...

