La nuova serie di Julia Roberts dopo Homecoming è The Last Thing He Told Me con Sean Penn (Di martedì 23 febbraio 2021) dopo Homecoming, arriva la nuova serie di Julia Roberts The Last Thing He Told Me, progetto ad ampio budget che la vedrà al fianco di Sean Penn. Basato sull'atteso romanzo di Laura Dave, il format originale di Apple+ è uno dei tanti nuovi titoli annunciati dallo streamer per la prossima stagione. La nuova serie di Julia Roberts, interprete ma anche produttrice esecutiva del format, sarà realizzata da Hello Sunshine con 20th Television. Creato da Laura Dave insieme al marito premio Oscar Josh Singer (Spotlight) , l'adattamento di The Last Thing He Told Me racconta la storia di una ...

