Juve Crotone 3-0 LIVE | McKennie cala il tris

(Di lunedì 22 febbraio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-0 MOVIOLA Minuto di silenzio a precedere il match in ricordo di Bellugi 5? Occasione Reca – Si avvita di tacco il numero 69 da un traversone dalla destra. Il pallone non esce di molto. 10? Tiro Kulusevski – Al volo il numero 44 tenta la conclusione da posizione defilata. Il suo tentativo non inquadra il bersaglio. 14? Tiro Messias – Azione in solitaria del numero 30 che calcia da lunghissima distanza. Tiro sopra la traversa. 18? Occasione Ramsey – ...

romeoagresti : #Juve: la formazione provata alla vigilia della sfida contro il Crotone: Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex San… - ZZiliani : Dopo #MilanInter 0-3 1. L'#Inter può perdere lo scudetto solo se ci si mette l'AJA. Anche dando alla #Juve 6 punti… - juventusfc : UN SOLO OBIETTIVO ?????????????? SI PARTE! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE Live Match: - moggi0almutairi : RT @junews24com: Esordio Fagioli: debutto in Serie A per il classe 2001 - - junews24com : Gol McKennie: sinistro vincente sugli sviluppi dell'angolo - VIDEO - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Crotone

Al ritorno però lanon andò oltre all'1 - 1 con gol di Alex Sandro e Simy in rovesciata nella ... JUVENTUS: TUTTO FACILE PER PIRLO? Juventus, in diretta lunedì 22 febbraio 2021 ...Video Gol Juventus, Serie A: Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri. Clicca qui per vedere la rete del match . Juventus in gol (Getty Images) Video Gol Juventus, Serie A: Ronaldo segna per i bianconeri . Il ragazzo non ha sbagliato e dà un grosso contributo ai compagni, portando in vantaggio i bianconeri contro la rivale di Serie A. Ronaldo non ...GOL – Posticipo del lunedì. Juventus-Crotone. Pirlo cambia ancora rispetto a quanto trapelava nelle ore precedenti al match. Niente esordio da titolare in campionato per Fagioli. A centrocampo Chiesa ...La Juventus a caccia del terzo posto. I bianconeri ospitano all'Allianz Stadium il Crotone ultimo in classifica: in caso di vittoria, la squadra di Pirlo salirebbe dal sesto al terzo posto, ...