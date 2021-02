“Io voglio Rosalinda”. GF Vip, Dayane Mello si fa avanti. Confessione e lacrime: “Fuori dalla casa…” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Complice forse un po’ di vino in più, Dayane Mello è crollata dopo la festa organizzata dal Grande Fratello Vip, ‘Bridgerton – falsità a corte’, la serie tv di successo creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes. Durante il party i vipponi si sono confrontati e dopo dieci giorni di gelo anche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono riconciliate. “Mi hai umiliata e derisa, non credo di meritarmi questo dopo cinque mesi, è stato brutto e tu mi sei andata contro”, esordisce Rosalinda guardandole negli occhi. Dayane Mello cerca di controbattere ma l’attrice ha ancora qualcosa da dirle e questa volta il tono è molto più dolce: “Io ci sono, tu fai il tuo gioco, io ed il mio, ma quando saremo Fuori io ci sono, vorrei che tu ti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Complice forse un po’ di vino in più,è crollata dopo la festa organizzata dal Grande Fratello Vip, ‘Bridgerton – falsità a corte’, la serie tv di successo creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes. Durante il party i vipponi si sono confrontati e dopo dieci giorni di gelo ancheCannavò si sono riconciliate. “Mi hai umiliata e derisa, non credo di meritarmi questo dopo cinque mesi, è stato brutto e tu mi sei andata contro”, esordisceguardandole negli occhi.cerca di controbattere ma l’attrice ha ancora qualcosa da dirle e questa volta il tono è molto più dolce: “Io ci sono, tu fai il tuo gioco, io ed il mio, ma quando saremoio ci sono, vorrei che tu ti ...

Giolla_Giolla : RT @NorthStar_Efp: Votiamo SDG! Tra i tanti motivi per cui voglio sfanculare la pianta è che sono proprio curiosa di vedere come si comport… - NorthStar_Efp : Votiamo SDG! Tra i tanti motivi per cui voglio sfanculare la pianta è che sono proprio curiosa di vedere come si co… - Happy25223610 : @GrandeFratello @alfosignorini #gfvip #tzvip #Zengavo #gregorellli basta voglio che questo messaggio arrivi a chiun… - sta17089937 : @GrandeFratello @MediasetPlay Che squallore Dayane(voglio morire amo rosalinda...) io sono veramente INORRIDITO da… - Alessan07633755 : Massimiliano dalla durso ha detto dayane per il fratello scomparso ha reso partecipe subito rosalinda rosalinda non… -