Golf | Madelene Sagstrom | “Io | vittima di violenza sessuale Ora non ho più paura”

(Di lunedì 22 febbraio 2021)ista svedese, ha raccontato la sua storia in un’intervista rilasciata alla rubrica Drive On dell’LPGA, il massimo circuitoistico femminile americano. La 28enne ha raccontato di essere statadi violenze sessuali da parte di un conoscente della sua famiglia all’età di 7 anni. Un trauma tenuto nascosto fino al 2016, quando lo ha rivelato al suo allenatore, Robert Karlsson, prima di un torneo del Symetra Tour. “In tutti quegli anni incolpavo me stessa”, spiega. “Mi odiavo e disprezzavo il mio corpo. Ho avuto gli incubi e non riuscivo a farmene una ragione”. Fino al coraggio di aprirsi con l’allenatore: “Poi sono cresciuta e ora non ho più. Dopo quella rivelazione, in quello stesso anno, ho vinto tre tornei e questo grazie ...