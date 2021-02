Formula E | Sky acquisisce i diritti per il 2021 e il 2022 | tutte le gare in diretta

(Di lunedì 22 febbraio 2021) LaE arriva su Sky per le stagioni, conlein. Il nuovo Campionato del Mondo Abb FiaE si aggiunge così alla ricca offerta Sky dedicata al mondo dei motori: a partire dalla stagione, infatti, il campionato delle monoposto a motore elettrico si unirà ai Mondiali di1, MotoGp, Superbike e a quello di MotoE, continuando a supportare il tema dell’ecosostenibilità nel mondo delle corse. Un tema di grande attenzione per il Gruppo Sky, che di recente ha lanciato il progetto Sky Zero per il contrasto ai cambiamenti climatici. “Siamo felici di accogliere e di raccontare sui nostri canali un altro grande evento motoristico – commenta Guido Meda, vicedirettore Sky Sport e capo dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Formula Sky

Sky Sport

LaE arriva super le stagioni 2021 e 2022 , con tutte le gare in diretta. Si parte il 26 e 27 febbraio in notturna a Dir'iyya, in Arabia Saudita. Il 10 aprile invece il campionato farà ...Quanto a una diretta tv , non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramenteSport, che detiene i diritti della1, seguirà la presentazione prevista a Varsavia con grande attenzione.La Formula E entra nell'offerta sportiva di Sky Sport. In diretta tutte le gare delle stagioni 2021 e 2022. Primo GP il 26 e 27 febbraio ...Il 22 febbraio del 1949 nasceva Niki Lauda. Nel corso della sua carriera, che lo ha incoronato per tre volte Campione del Mondo, il suo più grande rivale è stato James Hunt. Antagonisti in pista, gran ...