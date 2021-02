Fonseca: «Due punti persi. Ora testa al Braga e al Milan» -VIDEO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro il Benevento. Ecco le sue parole Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro il Benevento. Ecco le sue parole. DUE punti persi – «Abbiamo perso due punti. Penso che la partita non sia cambiato molto dopo l’espulsione. Anche nel primo tempo siamo arrivati con facilità negli ultimi trenta metri ma siamo stati lenti quando poi si è trattato di finalizzare. Il Benevento si è difeso bene e non è stato facile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il tecnico della Roma Pauloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro il Benevento. Ecco le sue parole Il tecnico della Roma Pauloha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro il Benevento. Ecco le sue parole. DUE– «Abbiamo perso due. Penso che la partita non sia cambiato molto dopo l’espulsione. Anche nel primo tempo siamo arrivati con facilità negli ultimi trenta metri ma siamo stati lenti quando poi si è trattato di finalizzare. Il Benevento si è difeso bene e non è stato facile». Leggi su Calcionews24.com

