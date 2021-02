Derek Rocco Barnabei, la voce di un condannato a morte contro l’orrore della pena capitale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Se fosse condannato oggi, Derek Rocco Barnabei non finirebbe nel braccio della morte, perché la Virginia ha deciso di abolire la pena capitale vent’anni dopo che un ago infilato nel suo braccio ha decretato per legge che smettesse di vivere. La vicenda inizia nel 1993 con l’omicidio e lo stupro di Sarah Wisnosky, 17enne che l’allora 25enne Barnabei frequentava, e finisce in 5 minuti su un lettino del Greensville Correctional Center di Jarratt mentre il condannato a morte continuava a ripetere quello che provava a dire da sette anni: sono innocente. Mai creduto, privato di un processo equo perché in Virginia – dove il governatore di allora Jim Gilmore era soprannominato “Kill more” – bisognava dare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Se fosseoggi,non finirebbe nel braccio, perché la Virginia ha deciso di abolire lavent’anni dopo che un ago infilato nel suo braccio ha decretato per legge che smettesse di vivere. La vicenda inizia nel 1993 con l’omicidio e lo stupro di Sarah Wisnosky, 17enne che l’allora 25ennefrequentava, e finisce in 5 minuti su un lettino del Greensville Correctional Center di Jarratt mentre ilcontinuava a ripetere quello che provava a dire da sette anni: sono innocente. Mai creduto, privato di un processo equo perché in Virginia – dove il governatore di allora Jim Gilmore era soprannominato “Kill more” – bisognava dare ...

eleonorarada : RT @fattoquotidiano: Derek Rocco Barnabei, la voce di un condannato a morte contro l’orrore della pena capitale - fattoquotidiano : Derek Rocco Barnabei, la voce di un condannato a morte contro l’orrore della pena capitale - alinomilan : RT @Librimondadori: Su @MediasetTgcom24 trovate alcune pagine in anteprima di 'Un giorno lo dirò al mondo', il nuovo libro di @alinomilan c… - cucinottamarghe : RT @Librimondadori: Su @MediasetTgcom24 trovate alcune pagine in anteprima di 'Un giorno lo dirò al mondo', il nuovo libro di @alinomilan c… - Librimondadori : Su @MediasetTgcom24 trovate alcune pagine in anteprima di 'Un giorno lo dirò al mondo', il nuovo libro di… -