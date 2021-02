Congo, uccisi in un attacco l’ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) l’ambasciatore italiano Luca Attanasio è morto in seguito ad un attentato a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Il decesso in seguito ad un attacco ai danni della vettura su cui viaggiava il diplomatico, deceduto poco dopo in ospedale. Morto anche un carabiniere della scorta. Leggi anche >> Firenze, studente morto dopo esser precipitato dal quarto piano: si trovava a casa di amici Congo attentato a convoglio Onu: morto l’ambasciatore italiano e un carabiniere È la Farnesina a confermare la morte di Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. l’ambasciatore italiano – riferisce con “profondo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 febbraio 2021)Luca Attanasio è morto in seguito ad un attentato a Goma, nella Repubblica Democratica del. Il decesso in seguito ad unai danni della vettura su cui viaggiava il diplomatico, deceduto poco dopo in ospedale. Morto anche undella scorta. Leggi anche >> Firenze, studente morto dopo esser precipitato dal quarto piano: si trovava a casa di amiciattentato a convoglio Onu: mortoe unÈ la Farnesina a confermare la morte di Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del, e di un militare dell’Arma dei Carabinieri.– riferisce con “profondo ...

RaiNews : #Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere in un attacco a un convoglio Onu - HuffPostItalia : Agguato in Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere - EnricoLetta : L’Italia colpita al cuore a #Goma. Un #Ambasciatore e un #Carabiniere uccisi mentre svolgevano il loro dovere. Vici… - tusciaweb : “Cordoglio per l’ambasciatore e il carabiniere uccisi in Congo” Roma - Riceviamo e pubblichiamo - Le mie più senti… - NunzioAngiola : RT @CarloCalenda: Addolorati per la morte dell'Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere che si trovava con lui, uccisi in Congo mentre rapp… -