Congo: ambasciatore Attanasio e carabiniere Iacovacci uccisi nella foresta. Mattarella: «Italia in lutto» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Portati nella foresta e uccisi. Così sarebbero morti l'ambasciatore Italiano, Luca Attanasio, in Congo e il carabiniere di scorta, Vigttorio Iacovacci, secondo una prima ricostruzione delle fonti di polizia locali, al vaglio degli inquirenti Italiani. Il commando di 6 persone avrebbe prima attaccato il convoglio e ucciso l'autista L'articolo proviene da Firenze Post.

